Per la Giornata Internazionale dell’Epilessia Locri illumina di viola Palazzo Nieddu del Rio. Facciamo luce per l’epilessia.

R. & P.

LOCRI – Anche quest’anno la città di Locri aderisce alla giornata internazionale dell’epilessia che si celebrerà il 14 febbraio.

L’Assessorato alle politiche sociali e pari opportunità guidato da Domenica Bumbaca, ha accolto la richiesta dell’associazione nazionale e di concerto con il referente Calabria, Giuseppe Romagnosi, si è deciso di confermare l’illuminazione dello storico Palazzo Nieddu del Rio al centro della città locrese.

La Giornata internazionale dell’epilessia, è un evento speciale, che promuove, ogni anno, la consapevolezza sull’epilessia, in più di 120 paesi. Ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, le persone si uniscono, per celebrare, ed portare alla luce, i problemi che vivono le persone con epilessia, le loro famiglie, e chi se ne prendono cura. In ogni nazione, in ogni città – si legge nella lettera inviata ai Comuni- si “colora” un monumento di viola appropriatamente illuminato, per rischiarare, non solo metaforicamente, una patologia, di fatto, dimenticata, in cui stigma e discriminazione pesano, talvolta, più delle sofferenze fisiche, indotte dalla patologia stessa.

Un gesto per richiamare l’attenzione ed evidenziare i problemi, e le difficoltà che incontrano quotidianamente le persone affette da epilessia, le loro famiglie, e chi se ne prende cura. «Si avverte l’urgenza di una legge che possa tutelare tutte le persone con epilessia – afferma il Presidente dell’Associazione Epilessia Tarcisio Levorato – e che possa contribuire alla lotta allo stigma della malattia e di chi ne soffre. L’”Epilepsy Day” rappresenta un importante momento di confronto e di sensibilizzazione, ma è solo un punto di partenza: è necessario avviare un percorso sociale di conoscenza della epilessia e di riconoscimento dei diritti di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, ne sono toccati».

“Come lo scorso anno, anche adesso abbiamo accolto favorevolmente la proposta ricevuta dall’associazione Epilessia guidata dal presidente Tarcisio Levorato e dal referente sede Regione Calabria Giuseppe Romagnosi. Abbiamo voluto sensibilizzare ed informare le persone e già nel corso dell’anno abbiamo conosciuto famiglie che vivono con questa malattia e abbiamo constatato che ci sono molti tabù, ancora e purtroppo. Questi gesti che sembrano solo simbolici, potranno, invece, aiutare, evidenziare ed interrogarsi sulla malattia, senza pregiudizi ma con consapevolezza- quanto ha affermato l’assessore alle pari opportunità e politiche sociali Domenica Bumbaca.

In Italia, non esistono normative specifiche a tutela delle persone con epilessia. Ad esse si applicano le norme di carattere generale e non tengono conto né delle peculiarità della malattia, né della discriminazione e dello stigma contro le persone con epilessia. È però in discussione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato un disegno di legge sull’epilessia che si spera venga approvato dal Parlamento entro questa legislatura – su questo focalizza l’intervento il referente Calabria Giuseppe Romagnosi, ringraziando tutti quei Comuni che hanno dimostrato sensibilità e aderito all’iniziativa “Facciamo luce per l’epilessia”.