“PER AMORE DI SIDERNO” Pietro Sgarlato assessore al Bilancio

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Quando Mariateresa Fragomeni, qualche giorno fa, mi ha convocato per propormi l’assessorato al bilancio, devo essere sincero, mi sono sentito lusingato perché il sindaco della mia città, ha scelto non badando alle appartenenze partitiche, bensì alle competenze.

L’amore per Siderno mi induce ad accettare l’incarico, consapevole degli attacchi mediatici che subirò nonostante non sia tesserato con alcun partito da parecchi anni.

Assumo un incarico tecnico che espleterò con la massima correttezza e con il massimo rispetto nei confronti di chi mi ha scelto, del consiglio comunale e della città.

Ho avuto modo di conoscere meglio Mariateresa Fragomeni, nel corso dei tre anni durante i quali siamo stati entrambi seduti ai banchi della minoranza, sono certo che la fiducia nata in quel periodo sia stata decisiva nella scelta che mi lusinga ed onora.

Metto dunque, le mie competenze a disposizione di Siderno e ringrazio per la stima e la fiducia la sindaca, farò del mio meglio per non deludere le tante attese dei cittadini.

Dott. Pietro Sgarlato