di Simona Masciaga

SIDERNO – Prima e dominante presentazione in assoluto di ” Maria” testo scritto dalla emergente Maria Francesca Frasca’. Un libro di racconti che racchiudono rabbia, paura, coraggio, abbandono e follia pura insite nella natura umana ma che tutto torna chiudendo attorno il cerchio della vita nelle sue molteplici sfaccettature. Guidata da una superlativa Teresa Papaleo, l’autrice giovanissima, docente di lingue classiche a Roma, si è messa a nudo: con la sua semplicità, sorriso, voglia di godersi la vita e continuare con entusiasmo l’arte dello scrivere, ha conquistato il numeroso pubblico presente coinvolgendolo in un dialogo aperto. Serata all’ insegna della freschezza giovanile, nonostante i temi trattati, (Maria non è un testo da ombrellone ma da camino acceso e sotto un pile caldo in modo da poterlo gustare a pieno) il successo della Frasca’ è stato consolidato dai numerosi applausi.

Anche l’Arte di Silvana Feudale ha riscosso un grande successo. Le sue bambole reborn che sembrano vere in tutto e per tutto, hanno sbalordito gli avventori. Tecnica complessa per la realizzazione e tempo impiegato, Silvana Feudale ha esposto solo prototipi anche per i costi elevati di produzione: lei lavora solo su ordinazione. Certamente è un’ arte complessa che, per il suo valore, viene impiegata anche nella Dolls terapy in soggetti particolari, in casi di salute mentale, o va ad arricchire collezioni private. La Feudale, artista locale, durante il breve vernissage, ha parlato della sua passione e origine della sua attività esemplare ed unica sul nostro territorio. A noi è parso veramente di tenere un bimbo tra le braccia!!!