PD SIDERNO Sabato pomeriggio si vota per il congresso regionale

R. & P.

“Il Circolo del Partito Democratico di Siderno comunica che Sabato 15 Gennaio, presso la nuova sede sita in via degli Oleandri, a partire dalle ore 14.30, si terrà la riunione aperta alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico per l’illustrazione delle linee politico-programmatiche dei candidati alla Segreteria Regionale.

A conclusione della presentazione della mozione dell’unico candidato Segretario ammesso, Nicola Irto, si procederà con le operazioni di voto che si svolgeranno dalle ore 15.30 fino alle ore 19.00. Si ricorda che possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale tutti le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico entro il 31 Dicembre 2021.

Vi aspettiamo.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno”