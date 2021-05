PD Il circolo di Locri a Letta: “Sostegna il processo innovatore con Irto”

R. & P.

“Il Partito Democratico di Locri condivide le parole del segretario Enrico Letta di fiducia a Nicola Irto e sulla necessità di definire il percorso politico entro tempi brevissimi.

Un primo passo importante dopo la dura presa di posizione, rispetto ad alcune strategie interne per nulla condivisibili, di colui che riteniamo, oggi più che mai, debba essere il nostro candidato alla guida della Regione Calabria.



La fermezza di Nicola Irto nel denunciare pubblicamente un fare politico improntato a sottesi interessi personali e personalistici ed a trasversalismi in ambiti fondamentali per i calabresi come quello sanitario, rafforza la nostra fiducia nella sua capacità di scardinare un modello politico ormai logoro che ha portato la Calabria nelle sabbie mobili in cui si trova.

Non sarà facile e non sarà immediato, ma una nuova speranza è possibile e Nicola Irto può guidare questo processo innovatore.

Siamo certi che la fiducia del segretario Letta e le azioni che lo stesso metterà in campo nei prossimi giorni potranno rimettere in moto la candidatura di Irto e, sopratutto, la sua disponibilità”