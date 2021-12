PD Giacomo Mancini Jr. benedice la candidatura di Nicola Irto

di Giacomo Mancini Jr.

Provare a riconnettere il Pd di Calabria con i calabresi è una sfida da far tremare le vene ai polsi. Ancora più complessa dopo le due cocenti sconfitte elettorali. Solo per il coraggio e la generosità nel volerla affrontare, Nicola Irto merita un grande incoraggiamento- così Giacomo Mancini già parlamentare socialista.

Ci saranno presto momenti di confronto tra noi. Ascolteremo le sue idee e i suoi propositi animati dalla volontà di offrirgli la collaborazione leale di donne e uomini mossi da passione civica, ricchi di competenze, orgogliosi delle proprie radici socialiste e disposti a spendersi per un progetto di popolo che punti al riscatto per la nostra terra e sia schierato al fianco dei calabresi ad iniziare da quelli più in difficoltà -ha concluso Mancini.