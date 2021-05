PD E RIPARTIAMO DA SIDERNO Chiesto ai commissari incontro sul Psc

R. & P.

Il PSC, come è ben noto, innovando concettualmente il vecchio PRG (Piano Regolatore Generale), rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica generale che viene predisposto dal Comune sul proprio territorio, per delineare l’identità culturale, le scelte strategiche di sviluppo e per tutelarne l’integrità fisica ed ambientale.

Rappresenta, in pratica, uno degli strumenti principali di cui si dovrà servire l’Ente Comune e che definirà lo sviluppo (o il mancato sviluppo) dell’economia locale per i prossimi decenni.

Giunge notizia dell’ormai prossima adozione del Piano Strutturale Comunale.

Essendo, appunto, uno strumento essenziale per lo sviluppo del territorio, il Pd Sidernese e Ripartiamo da Siderno reputano che tale Piano non possa prescindere dal coinvolgimento della cittadinanza e dei professionisti del settore (ordine degli architetti, ingegneri, geologi, geometri) per eventuali contributi ed osservazioni.

Anzi, gli scriventi, a tal fine, propongono la formazione di un Osservatorio Permanente composto dai rappresentanti dei vari ordini professionali, cittadini ed ambientalisti, al fine di svolgere un’attività di confronto con i tecnici incaricati del redigente piano e con la commissione straordinaria (Amministrazione Comunale), che potrà anche far parte, successivamente all’approvazione definitiva del PSC, dell’Ufficio di Piano.

Ciò perché si ritiene che questo strumento, vista l’importanza che ricopre, non possa essere adottato “semplicemente” dalla commissione prefettizia, in scadenza ed ormai in proroga da quasi un anno, ma, come nella maggior parte dei Comuni italiani che si accingono ad adottare questo tipo di strumento, sia il risultato di condivisioni con i cittadini del luogo.

Sostenibilità, adattamento ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell’abitare e del lavorare sono le vere questioni che nei prossimi anni metteranno alla prova le capacità di innovazione e di governo locali e, pertanto, non si può prescindere dal discutere con la cittadinanza sidernese.

PD e Ripartiamo da Siderno chiedono quindi un incontro alla commissione straordinaria, incontro pubblico, con la più ampia partecipazione di cittadini (nel pieno rispetto delle norme anti-COVID) per condividere il più possibile indirizzi e criteri d’intervento per la programmazione e la pianificazione della gestione del patrimonio edilizio esistente e delle trasformazioni urbanistiche.

PD di Siderno

Ripartiamo da Siderno