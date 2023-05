R. & P.

«Prosegue l’azione di contrasto alla criminalità organizzata che, con le ultime due operazioni coordinate dalla Procura di Catanzaro e dal procuratore Nicola Gratteri ed eseguite da Polizia e Carabinieri, raggiunge altri importantissimi risultati. Non possiamo che esprimere tutta la nostra soddisfazione e un sentito ringraziamento a chi ogni giorno si batte per l’affermazione concreta del principio di legalità e per la bonifica del nostro territorio da ogni tipo di influenza da parte della criminalità organizzata. Punto di partenza indispensabile per una rivoluzione culturale e per il progresso sociale del nostro territorio».