PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ Domani nuovo incontro del tavolo territoriale di supporto ai minori in condizione di fragilità

Si terrà mercoledi 10 febbraio 2021 in video conferenza la nuova riunione del tavolo territoriale di comunità educante attivato per il supporto dei minori in condizione di fragilità residenti nella Locride.

Nato all’interno della collaborazione avviata con il progetto “Crescere in Calabria”, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il tavolo aveva condotto, prima dello scoppio della pandemia, alla prima mappatura dei servizi per i minori esistenti nel territorio grazie all’attiva collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, ambiti territoriali sociali, enti di terzo settore ed agenzie educative.

Alla nuova riunione, convocata in maniera congiunta tra Ufficio di Servizi Sociali per i Minorenni del Dipartimento per la Giustizia Minorile di Reggio Calabria, Settore Politiche sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore Politiche sociali della Città di Siderno e associazione Civitas Solis, parteciperanno oltre alle principali scuole ed agenzie educative del territorio, la Prefettura di Reggio Calabria, il Tribunale per i minorenni, le organizzazioni del privato sociale. Obiettivo del tavolo è il varo di un patto educativo di comunità educante che possa supportare, in questo momento cosi complicato, sia i minori a rischio che quelli caratterizzati da rilevanti situazioni di disagio.