LOCRI – Anche per la stagione estiva 2025 il lungomare Sud di Locri, cornice naturale per i grandi eventi estivi, si prepara ad accogliere parole, suoni, storie e immagini in occasione della rassegna “Parole di sera. Narrazioni in riva al mare”, giunta quest’anno alla sua terza edizione e organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Locri, con il patrocinio gratuito della Città di Locri.

Un appuntamento ormai atteso da tutta la comunità locridea, che intreccia cultura, identità e partecipazione in un ricco e variegato programma che animerà le serate del mese di agosto. La rassegna si inserisce tra le attività culturali previste dallo statuto della Lega Navale Italiana, che riconosce nella cultura uno dei suoi ambiti d’intervento accanto alla promozione della vita sul mare e alla tutela ambientale.

Quest’anno, la rassegna assume anche un significato particolare: la Lega Navale Locri è partner del Patto per la Lettura della Città di Locri, e contribuisce così alla realizzazione degli obiettivi previsti dal riconoscimento nazionale di “Città che legge” per il triennio 2024–2026. Un segno di impegno concreto nella diffusione della lettura come valore condiviso e strumento di crescita socio-culturale del territorio.

«Siamo particolarmente orgogliosi di proporre anche quest’anno una kermesse che unisce la bellezza del nostro mare alla forza della parola e dell’incontro. “Parole di sera” rappresenta il nostro contributo alla vita culturale della Città, nel segno dell’apertura, della qualità e del radicamento nel territorio» – dichiara il presidente di sezione, Arturo Gruida – «Essere parte attiva del Patto per la Lettura e della Rete Nazionale delle Città che leggono ci stimola a proseguire con entusiasmo su questa rotta».

Il programma di “Parole di sera. Narrazioni in riva al mare” 2025

Il sipario si alzerà venerdì 1 agosto, alle ore 21.30, con Fabio Macagnino, musicista e cantautore calabrese, che porterà in scena FOLKLANG – Canto la terra che mi pensa, una performance intensa che mescola musica popolare, racconto e introspezione.

La sera successiva, sabato 2 agosto, sarà dedicata alla letteratura contemporanea con l’incontro con la scrittrice Elena Kostioukovitch, che presenterà il suo libro KYIV. Una fortezza sopra l’abisso (La Nave di Teseo). Un’occasione per riflettere, attraverso il racconto, sulla resistenza culturale in tempo di guerra.

Giovedì 7 agosto alle ore 20.30 spazio alla convivialità e alla riflessione enogastronomica con una cena sociale su prenotazione, introdotta da Francesco Maria Spanò, autore di un percorso tra storie e simbologie del vino, dalle Sacre Scritture all’Intelligenza Artificiale. Interverrà anche il prof. Vincenzo Gentile, per un approfondimento culturale che coniuga cultura e sapori.

Altro appuntamento molto atteso è quello previsto per giovedì 14 agosto, quando approderà a Locri il progetto “Sail the Children” con il velista e illustratore Davide Besana, accompagnato da un ospite d’eccezione: Mauro Pelaschier, storico timoniere di Azzurra. Un incontro che lega la vela al sociale, in nome del nuovo progetto “Sailors for Kids”.

Lunedì 18 agosto alle ore 21.30 sarà la volta di “Di libri e di scrittrici”, una serata tutta al femminile con Giovanna Fonti, Alessandra Laganà, Margherita Catanzariti, Antonella Cuzzocrea e Chiara Laruffa. Un dialogo tra generazioni e sensibilità diverse sul mondo della scrittura.

La rassegna si chiuderà lunedì 25 agosto, alle ore 20.30, con “Pescatori di ieri e di oggi: storie tra archeologia e mare”, a cura dell’Archeoclub Locri, con l’intervento dell’archeologa Maria Teresa Iannelli. La serata sarà conclusa con una cena sociale a tema “Pescato fresco”, durante la quale i soci pescatori della Lega racconteranno la loro esperienza, tra memoria e presente. Appuntamento, anche questo, che prevede la prenotazione obbligatoria.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con invito da richiedere presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Locri (Lungomare Sud), mentre per le cene sociali è necessaria la prenotazione al numero 339 7097637.