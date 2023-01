PARLAMI DI TE È uscito il nuovo video di Vincenzo Alia

R. & P.

Dopo il bellissimo concerto a Gioiosa Ionica pieno di emozioni e bei momenti che ha visto l’artista leggere una lettera in ricordo della sua amica scomparsa Silvia Femia, Alia continua a far parlare di se.

Un altro video in uscita per l’artista Calabrese di Locri, il nuovo singolo Parlami di te, sembra avere tutti i buoni propositi per dare il suo contributo nel panorama musicale, Alia ci racconta che PARLAMI DI TE, racconta della fanciullezza e del passaggio da adolescenza a diventare adulti dove la vita e i contrasti sociali ci insegnano molte cose, ed allo stesso tempo ci fanno abbandonare quel velo di spensieratezza che è in noi.

Una canzone che ha sempre come regia Cosimo Siciliano e che speriamo con tutto il cuore di vedere un nostro conterraneo in finale alla 34° edizione del Festiva Musicultura che si terrà questa estate all’ arena di Macerata su RAI 1.