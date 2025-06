di Redazione

Il Parco Nazionale della Sila è tra i protagonisti di NATURES, uno dei 37 progetti selezionati e finanziati nella prima call del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021/2027, dedicato alla conservazione degli habitat e delle specie prioritarie nelle aree naturali protette dell’area adriatico-ionica. Le azioni di NATURES si concentrano sulla protezione di

specie simbolo della biodiversità, in particolare il Parco Nazionale della Sila sarà impegnato nello sviluppo di specifiche misure per il rafforzamento della tutela della lontra europea (Lutra lutra), una specie chiave per la biodiversità del territorio.

Con la partecipazione al progetto NATURES, il Parco Nazionale della Sila consolida il proprio ruolo di attore strategico nella salvaguardia del patrimonio naturale calabrese, forte di una lunga esperienza nella gestione di habitat di alto valore ecologico e nella conservazione di specie vulnerabili. Il Direttore dell’Ente Parco, arch. Ilario Treccosti dichiara <<un impegno che si traduce in benefici tangibili per la biodiversità, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio, a vantaggio delle comunità locali e delle generazioni future>>. Il Commissario avv. Liborio Bloise afferma <<gli interventi saranno diretti alla conservazione, alle attività formative per gli operatori, alle campagne di sensibilizzazione perfettamente in linea con i principi della nuova Nature Restoration Law dell’Unione Europea>>.