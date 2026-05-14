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PARCO DEL POLLINO – Grande partecipazione e forte interesse da parte degli operatori turistici del territorio all’incontro operativo promosso dall’Ente Parco Nazionale del Pollino presso la sede di Rotonda, dedicato al programma di incentivazione “VIVI IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 2026” e alle nuove opportunità offerte dalla piattaforma VisitPollino.it.

All’iniziativa hanno preso parte strutture ricettive, guide ambientali, operatori outdoor, aziende dell’accoglienza e servizi turistici provenienti dalle aree del Parco, confermando la volontà del territorio di costruire un’offerta turistica integrata, sostenibile e sempre più competitiva.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati il funzionamento degli incentivi, le modalità di adesione ai pacchetti turistici e le prossime attività di promozione nazionale dedicate alla valorizzazione del Pollino. Il programma consente ai visitatori di ottenere contributi dal 20% al 40% per soggiorni, esperienze outdoor, visite guidate e attività legate alla scoperta delle identità locali.

«La risposta degli operatori turistici è stata estremamente positiva e dimostra quanto il territorio creda nelle potenzialità di questo progetto» – dichiara il Commissario del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi. «“Vivi il Pollino 2026” non rappresenta soltanto un sistema di incentivi economici, ma una vera strategia di sviluppo territoriale che punta a fare rete tra imprese, istituzioni e comunità locali. Attraverso la piattaforma VisitPollino.it stiamo costruendo un modello innovativo di promozione turistica capace di valorizzare la biodiversità, i borghi, le tradizioni e le esperienze autentiche del nostro Parco. I primi risultati, sia in termini di adesioni sia di prenotazioni, ci confermano che il Pollino sta diventando sempre più una destinazione attrattiva per un turismo sostenibile e di qualità».

L’Ente Parco continuerà nelle prossime settimane il percorso di accompagnamento degli operatori aderenti, con nuove attività di comunicazione, marketing territoriale e promozione integrata finalizzate a rafforzare la presenza del Pollino nei circuiti turistici nazionali e internazionali.