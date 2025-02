R. & P.

SIDERNO – Uniti nelle nobili cause! Cresce l’attesa per la seconda edizione del trofeo di beneficenza organizzato dalla Fondazione “Il Parco di Ercole” che dopo la splendida riuscita del match dello scorso mese di maggio tra la Nazionale Attori e la selezione di vecchie glorie del calcio locrideo “Le Colonne d’Ercole” quest’anno assumerà la forma del triangolare in programma il 29 marzo allo stadio “G.R. Macrì” di Locri in cui, oltre alle due protagoniste della prima edizione, scenderà in campo la Nazionale Medici Calcio.

Proprio la Nazionale Medici Calcio ha preso parte, lo scorso due febbraio, alla storica trasmissione Rai “La Domenica Sportiva”. Con addosso la tuta ufficiale del team, la folta delegazione di professionisti della sanità appassionati di calcio, con in testa il presidente Giovanni Borrelli, ha esposto quella che è la mission della rappresentativa, ovvero la divulgazione della cultura medica e della beneficenza. Due temi strettamente connessi al triangolare della fondazione “Il Parco di Ercole”, il cui ricavato sarà devoluto in parte a sostegno del laboratorio di medicina di precisione al servizio del reparto di Oncologia dell’ospedale “spoke” della Locride e in parte a supporto della ricerca sui trapianti di midollo osseo e cellule staminali.

La partecipazione della Nazionale Medici Calcio al triangolare locrideo anticipa la stagione dedicata ai consueti tornei delle squadre dei medici calciofili, che nel mese di giugno si sfidano per conquistare il titolo di Campione d’Italia, mentre a inizio autunno si giocherà la Coppa Italia e a dicembre la Supercoppa tra le squadre vincitrici dei due tornei.

Nel frattempo, la Fondazione “Il Parco di Ercole” è in piena attività nell’organizzazione dell’evento di fine marzo che prevede anche quest’anno il concorso letterario a tema con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori del comprensorio, e una serata di gala dopo il torneo, con l’esibizione dei cabarettisti della Nazionale Attori, che avrà luogo al Grand Hotel President.

I dettagli della manifestazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che la Fondazione “Il Parco di Ercole” terrà nella seconda metà di febbraio.