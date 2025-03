di Redazione

LOCRI – Insieme per due giorni pieni di eventi festosi, aggregazione, sport, spettacolo e tanta solidarietà! Saranno quelli che la Fondazione “Il Parco di Ercole” sta promuovendo per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione di un laboratorio di medicina di precisione a supporto del reparto di Oncologia dell’ospedale della Locride e per la ricerca sul trapianto di midollo osseo e cellule staminali.

Attorno all’evento clou che avrà luogo sabato 29 mattina allo stadio “Macrì” di Locri (laddove verranno premiati gli studenti vincitori del concorso letterario “Oltre le colonne d’Ercole” e si darà vita al triangolare di calcio tra la Nazionale Italiana Attori, la Nazionale Medici Calcio e la selezione di vecchie glorie del calcio calabrese “Le Colonne d’Ercole”), grazie all’entusiasmo trasmesso dal presidente Antonio Biancospino, da suo figlio Federico e dai numerosissimi volontari coinvolti, le squadre partecipanti animeranno anche altri attesi appuntamenti.

Si comincerà venerdì 28 sera, quando, dopo l’arrivo all’hotel President di Siderno e la cena, le due Nazionali parteciperanno alla serata inaugurale della kermesse “Per le vie…del cioccolato” in programma nella piazza “Ferrovie Calabro Lucane” di Marina di Gioiosa Ionica e organizzata dall’associazione “MarinAmo”, col patrocinio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e la partecipazione dell’associazione Arpa e degli istituti “Alberghiero Dea Persefone” di Locri e dell’istituto comprensivo “Marina di Gioiosa Ionica-Mammola”.

Sabato 29 mattina, il triangolare allo stadio “Macrì” di Locri, evento anche quest’anno patrocinato dai Comuni di Siderno e di Locri con la fattiva partecipazione dell’Associazione dei Comuni della Locride, della sezione di Locri dell’Associazione Italiana Arbitri e di importanti sponsor e partner privati.

Dopo il triangolare, che si giocherà davanti a un numerosissimo pubblico composto da chi avrà acquistato il biglietto d’ingresso col quale contribuirà alla raccolta fondi e riceverà un kit merenda (l’ingresso sarà gratuito per i bambini dai dieci anni in giù), nel pomeriggio di sabato le Nazionali saranno accolte dal sindaco di Gerace Rudi Lizzi per una visita guidata alla Città delle Cento Chiese.

In serata, poi, di nuovo all’hotel President di Siderno per la cena di beneficenza, organizzata col sostegno di associazioni, club service, partner pubblici e privati, nel corso della quale si darà vita a uno spettacolo di cabaret che sarà condotto da Franco Oppini. Una due giorni, quella in programma, in cui ci si divertirà, si promuoveranno alcuni dei luoghi più belli della Riviera dei Gelsomini e, soprattutto, si contribuirà a una nobile causa, per garantire una assistenza sanitaria d’eccellenza a tutti, che è il principale obiettivo che la Fondazione “Il Parco di Ercole” si propone sin dalla sua costituzione.