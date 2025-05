BOVALINO – La direzione del Parco Commerciale I Gelsomini annuncia la sua prima conferenza stampa ufficiale, prevista per venerdì 9 maggio 2025 alle ore 18:00 presso la sala riunioni al primo piano della struttura. L’iniziativa rappresenta il primo passo concreto della nuova gestione, che desidera distinguersi per trasparenza e ascolto, soprattutto nei confronti dei cittadini e dei commercianti locali. La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare il progetto di rilancio de I Gelsomini, illustrando la nuova visione e i piani futuri attraverso immagini esclusive degli spazi che saranno.



La nuova direzione intende rispondere in modo diretto alle domande della comunità, con un impegno dichiarato a instaurare un dialogo costante e costruttivo con tutte le parti coinvolte. La conferenza sarà aperta a rappresentanti dei media interessati, con cittadini e operatori

commerciali del centro che potranno prendere parte attraverso i canali social. Facebook: I Gelsomini Instagram: I Gelsomini



Parco Commerciale I Gelsomini

Il Parco Commerciale I Gelsomini è da anni punto di riferimento per il territorio di Bovalino, offrendo servizi, shopping ed eventi alla comunità locale. Sotto la nuova direzione, si propone di diventare un modello di innovazione e dialogo trasparente tra cittadini e operatori economici.