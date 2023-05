R. & P.

Continueranno anche a maggio le attività di valorizzazione del Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri che per tutto il mese, assicurerà aperture straordinarie e diversi appuntamenti di promozione culturale.

Dopo l’apertura straordinaria del 1° maggio, che ha visto un’ottima risposta di pubblico con circa 200 visitatori in un solo giorno, la prossima settimana si prospetta intensa sul fronte degli eventi.

Si parte sabato 6 maggio, quando il Museo archeologico nazionale si animerà dell’iniziativa “Levantina. Grecia e Magna Grecia tra mito e futuro”, un evento promosso dal GAL Terre Locridee, nell’ambito dell’attività di animazione del territorio del Piano di Azione Locale “Gelsomini” e in continuità con “Locride2025 Capitale della cultura”, su ideazione di Myth Euromed, con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia e del Museo.

“Levantina” vuole aprire mondi e dialoghi nuovi, attraverso luoghi ed esperienze di respiro internazionale.

In particolare, dalle ore 17.00 si svolgerà una talk sui temi della narrazione dei luoghi, promozione del territorio, cooperazione internazionale, alla presenza dell’Ambasciatrice della Grecia in Italia, S.E. Eleni Souranì, e di rappresentanti istituzionali e giornalisti coinvolti in un cultural tour nella Locride.

Sempre sabato 6 maggio, a partire dalle ore 18.00, presso il Complesso museale del Casino Macrì andrà in scena “La ragazza con l’arco”, uno spettacolo per ragazzi (età consigliata dai 9 anni) e adulti, evento realizzato nell’ambito del Primavera Med Festival, promosso da Spazio Teatro e con ingresso gratuito.

Domenica 7 maggio sarà la prima domenica del mese pertanto, come di consueto, l’ingresso al Parco e ai musei locresi sarà gratuito.

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 10.00, al Museo archeologico si svolgerà l’iniziativa “SIDUS CLUB, nel 40° anno della sua istituzione”, un’iniziativa volta a ripercorrere e celebrare i 40 anni di attività dell’Associazione che ha, fin dalla sua nascita, collaborato e contribuito alle attività di promozione e valorizzazione del Parco archeologico.

Dopo i saluti della presidente Albarosa Dolfin e della vicepresidente Maria Caterina Aiello, oltre che della padrona di casa, la direttrice Elena Trunfio, seguirà l’intervento della socia Pina Cappelleri Polverari dal titolo “Cultura calabrese oggi: il cammino quarantennale del Sidus Club” e la visita guidata del Museo a cura di Laura Delfino, socia del Sidus e già direttrice del Museo e Parco archeologico Archeoderi di Bova Marina.

«Anche per maggio offriremo ai visitatori diversi spunti per vivere a pieno Locri Epizefiri, in particolare promuovendo e sostenendo eventi che provengono dal territorio e animati da associazioni ed enti che operano da tempo nel campo della cultura e della promozione sociale. A breve presenteremo il programma delle Giornate Europee dei Musei, che si svolgono il 13 e 14 maggio, e per giugno stiamo preparando un evento molto significativo per Locri Epizefiri, ma ancora non voglio svelare nulla».

Appuntamento dunque a Locri Epizefiri anche a maggio. Gli eventi del 6 e del 7 maggio sono gratuiti. È possibile acquistare il biglietto online sul sito www.coopculture.it Per info: drm-cal.locri@cultura.gov.it – Tel. +39 334.6126386 – 0964.390023.