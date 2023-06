R. & P.

LOCRI – Questa mattina, in occasione delle giornate europee dell’archeologia, la Città di Locri e la Direzione Regionale Musei Calabria Museo – Parco Archeologico di Locri Epizefiri hanno intitolato allo studioso Paolo Orsi il piazzale antistante il Museo archeologico di Locri e proceduto con la ricollocazione dell’epigrafe che il Comune con il comitato Giugno locrese aveva a lui dedicato nel 1985.

Presente all’evento l’Amministrazione comunale con il sindaco Giuseppe Fontana, l’Assessore regionale Giovanni Calabrese che hanno epresso soddisfazione per i riconoscimenti meritati che attestano un grande lavoro a favore della bellezza del nostro territorio ed una sensibilità straordinaria verso la conoscenza della nostra storia.

A seguire, un’interessante visita guidata al Tempio di Marasà, alla scoperta di particolari storici, inediti ha arricchito l’evento con la guida dei due professori Meirano ed Elia.《Spesso non sono le cose che facciamo ma il modo col quale le facciamo a fare la differenza – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Fontana – e Paolo Orsi studiò e amò il territorio locrese in un maniera grandiosa, con passione e curiosità scientifica. È grazie a Paolo Orsi – ha proseguito – che oggi possiamo conoscere la storia dell’antica Locri Epizefiri e quindi le nostre radici più profonde e la coscienza identitaria. Ed è per tale ragione che la Città di Locri sarà sempre grata a questo grande Maestro, non è infatti la prima volta che ne omaggia il ricordo poichè già la sera del 29 aprile 1910 il Consiglio Comunale locrese conferì la cittadinanza onoraria a quell’uomo, a quello studioso appassionato che rifuggiva gli onori ma che ha lasciato ovunque passasse un’orma profonda》.

L’assessore Bumbaca ha rimarcato l’importanza del sito archeologico e l’accordo di valorizzazione in atto con la direzione del Parco guidata dalla architetto Elena Trunfio.Altri progetti ed iniziative verranno presto illustrati con la Direzione per accrescere il valore di questo polo culturale e turistico, come espresso anche dall’Assessore al turismo Ornella Monteleone.