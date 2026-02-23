Rossano domina la Silan Volley San Giovanni in Fiore e conquista la Final Four di Coppa Calabria di Serie C Femminile.

R. & P.

La Pallavolo Rossano ASD non sbaglia l’appuntamento con la storia e davanti al pubblico del Palazzetto di Viale Sant’Angelo stacca con autorità il pass per la semifinale della Coppa Calabria Serie C Femminile.

Un netto 3-0 (25-21, 25-10, 25-19) contro la Silan Volley San Giovanni in Fiore che certifica la forza, la maturità e l’ambizione della formazione guidata da Luigi Zangaro. Una gara che le bizantine hanno interpretato con personalità e ferocia agonistica, dimostrando fin dalle prime battute di voler chiudere il discorso qualificazione senza lasciare margini.

L’avvio è combattuto. Le ospiti rispondono colpo su colpo, ma sul 4-4 arriva il primo break pesante: cinque servizi consecutivi e velenosi di Veronica Risuleo scavano il solco (9-4). La Silan prova a rientrare, accorcia fino a un solo punto di distacco, ma nel finale Rossano accelera con lucidità e chiude 25-21, mettendo il primo tassello verso la Final Four.

Nel secondo parziale le gialloblù spingono sull’acceleratore e chiudono virtualmente la qualificazione. La capitana Martina Domanico apre con sette servizi consecutivi per un devastante 7-0. La Silan fatica a riorganizzarsi e Rossano, con una nuova serie micidiale al servizio di Risuleo, allunga fino al 25-10. Dentro anche Novello e le sorelle Greco: profondità di roster e gestione intelligente delle energie.

Con la qualificazione ormai in tasca (bastavano due set), le joniche non abbassano l’intensità. Ancora Domanico al servizio per un nuovo 7-0 iniziale. La Silan reagisce con orgoglio, accorcia, prova a riaprire la gara. Ma nel momento decisivo Rossano piazza il break definitivo e chiude 25-19, blindando un successo mai realmente in discussione.

Ora le bizantine affronteranno il Cutro in gara unica su campo neutro. Una semifinale che promette scintille: i precedenti in campionato parlano di due vittorie rossanesi (3-0 e 3-1), ma con set combattutissimi e finali ai vantaggi.

Rossano arriva all’appuntamento forte di 52 punti in 18 gare di campionato, con uno stato di forma eccellente e una mentalità vincente. Le gialloblù non vogliono fermarsi, non vogliono lasciare nulla, non vogliono mollare nessun obiettivo. La Coppa Calabria è nel mirino.