Prima Prestazione dominante delle gialloblù al Palazzetto di Viale Sant’Angelo: servizio devastante e turnover vincente

R. & P.

CORIGLIANO ROSSANO – Esordio senza appello per la Pallavolo Rossano ASD nella Coppa Regionale di Serie C Femminile. Al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, le gialloblù superano con un netto 3-0 la Pink Volo Lamezia, imponendo sin dal primo scambio ritmo, intensità e una qualità di gioco che non ha mai lasciato spazio a repliche.

Una vittoria perentoria e inequivocabile, maturata nonostante le assenze pesanti e una condizione fisica non ottimale di alcune atlete chiave. Segno evidente della profondità del roster e del lavoro quotidiano portato avanti dallo staff tecnico guidato da Luigi Zangaro, capace di ottenere risposte importanti da tutto il gruppo.

La compagine gialloblu si presenta in formazione rimaneggiata, con Martina Domanico indisponibile, Fabiola De Araujo non al meglio e Margo Dziunyk alle prese con i postumi di un infortunio. In regia c’è Veronica Risuleo, opposta Valeria Diaco, al centro Caterina Greco e Sara Genova, in banda Alba Greco e Valentina Martilotti, libero Michela Falcone.

L’avvio è travolgente. Nel primo set le Libellule Bizantine partono fortissimo: il servizio diventa subito l’arma letale. I turni in battuta di Sara Genova e Veronica Risuleo scavano un solco profondo (17-6), mentre Alba Greco chiude definitivamente i conti sul 25-11, certificando una superiorità netta.

Nel secondo parziale Rossano cambia pelle ma non sostanza. Dentro Morena Scorpaniti e Marika Grillo al centro, ma l’inerzia resta totalmente gialloblù. Il parziale di 12-0 iniziale, firmato dai servizi consecutivi di Valeria Diaco, indirizza subito il set. Le battute di Risuleo e Martilotti fanno il resto: 25-5 e partita ormai in discesa.

Nel terzo set ampio turnover per coach Zangaro, che concede spazio a Federica Novello, ancora Scorpaniti e Grillo. La musica non cambia: Rossano continua a macinare gioco, con Alba Greco, Marika Grillo e Morena Scorpaniti protagoniste assolute al servizio. Il set si chiude rapidamente sul 25-6, sancendo una vittoria schiacciante.

Un successo che conferma la straordinaria continuità della Pallavolo Rossano ASD, capace di proseguire anche in Coppa la propria striscia positiva dopo 13 vittorie su 13 in campionato, con 39 punti conquistati e appena 2 set concessi alle avversarie.

Ma non c’è tempo per esultare troppo. Il calendario impone subito un nuovo esame: sabato 17 gennaio 2026, le bizantine saranno impegnate in trasferta a Catanzaro, al Palasport “Giovino”, contro la Stella Azzurra, formazione giovane e di qualità, reduce da un convincente 3-0 su Crotone.

Per la Pallavolo Rossano ASD sarà un altro banco di prova fondamentale per confermare ambizioni e solidità. La strada è tracciata. La fame, quella, non manca.