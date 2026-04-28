Rossano espugna Cutro con un netto 3-0 e conquista la finalissima playoff Serie C dopo una battaglia intensa e di altissimo livello.

R. & P.

È finale!!! Con autorità, personalità e una maturità da grande squadra, la Pallavolo Rossano ASD espugna il campo della L. Sc. Scorte Tecniche Cutro con un netto 3-0 nella gara di ritorno della semifinale playoff promozione del campionato di Serie C Femminile e stacca il pass per la finalissima.

Un risultato che racconta solo in parte la verità di una sfida intensa, combattuta e ad altissimo livello tecnico, nella quale entrambe le squadre hanno dimostrato qualità da categoria superiore.

Rossano però ha avuto qualcosa in più, e quel qualcosa, nei momenti decisivi, fa tutta la differenza.

In contesti ad alta pressione, non è solo la tecnica a determinare il risultato, ma la capacità di restare connessi, lucidi e presenti. Ed è esattamente ciò che ha fatto la squadra di Luigi Zangaro: giocare insieme, pensare insieme, reagire insieme.

L’avvio di gara è subito carico di tensione. Cutro, spinta dal pubblico e dalla voglia di ribaltare il risultato dell’andata, parte con aggressività. Rossano risponde colpo su colpo. Il primo set vive su un equilibrio costante fino al 13 pari, quando le gialloblù cambiano marcia. Break chirurgici, gestione intelligente dei possessi e un finale di set giocato con grande lucidità portano al 25-20.

Nel secondo parziale la partita resta viva, ma Rossano dimostra di avere maggiore continuità. Sul 12-10 arriva l’allungo decisivo: tre punti consecutivi che spezzano l’inerzia e aprono la strada verso un set condotto con sicurezza fino al 25-16.

Il terzo set è quello che racconta definitivamente la forza mentale della squadra rossanese. Dopo una fase iniziale equilibrata, è il turno al servizio di Margo Dziunyk a cambiare completamente il volto del parziale: un break devastante che porta Rossano sul 13-4. Cutro prova a rientrare, accorcia, combatte, ma Rossano non si scompone. Mantiene il controllo, gestisce i momenti chiave e chiude con autorità sul 25-12, certificando una vittoria tanto netta nel punteggio quanto costruita con intelligenza e disciplina.

Una prestazione completa, che conferma la crescita costante della squadra lungo tutta la stagione.

Ma anche un successo che va letto con rispetto verso un avversario di valore assoluto. Cutro si conferma una delle realtà più solide del campionato: organizzata, intensa, mai scontata. È stata, senza dubbio, una delle squadre che più ha messo in difficoltà Rossano nell’arco dell’intera stagione.

E proprio per questo, questa vittoria pesa ancora di più.

Ora lo sguardo si alza, l’orizzonte si chiama finalissima playoff, un traguardo che non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza.

Prima, però, un altro banco di prova di altissimo livello: la Supercoppa del Sud, in programma a Trani l’1 e 2 maggio, dove PallavoloRossano affronterà in semifinale il Napoli in un contesto che metterà alla prova ulteriormente ambizioni e solidità del gruppo.

Nel frattempo, arriva un’altra grande notizia per il movimento rossanese: la squadra maschile, guidata da Mister Giuseppe Labonia, conquista, con 3 giornate di anticipo e con un netto 3-0 la promozione in Serie D, certificando la crescita complessiva della società.

Due risultati che raccontano una sola direzione, una direzione fatta di lavoro, visione e identità. E adesso, davvero, il sogno può prendere forma.