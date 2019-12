PALIZZI Sparano con una scacciacani davanti a un bar: denunciati

di Comando Provinciale Carabinieri

Quando i Carabinieri della Compagnia di Bianco hanno riconosciuto, in un video pubblicato in rete, un uomo esplodere colpi di pistola e ballare a ritmo di musica, il tutto davanti ad un bar di Palizzi Marina, erano increduli. Successivamente, individuata l’arma, si è scoperto essere una inoffensiva scacciacani ma questo non è bastato ad evitare la denuncia ad autore e protagonista del video.La differenza tra accendere dei petardi per festeggiare e sparare con una scacciacani in pieno giorno ed in direzione di case e auto, D.L., 48enne dell’hinterland milanese e P.L., 41enne del luogo, rispettivamente cliente e gestore del bar in questione, l’hanno compresa solo quando i carabinieri, domenica mattina, hanno bussato alla loro porta per eseguire delle perquisizioni. Il video, rapidamente diventato virale, ha diviso gli utenti tra sostenitori del gesto provocatorio e coloro che lo hanno condannato, comprendendone il disvalore e la pericolosità e hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. Se il gesto ha diviso la rete, i carabinieri invece non hanno avuto dubbi sulla rilevanza penale della condotta di entrambi i soggetti, identificati attraverso i profili social e denunciati. La pistola scacciacani e i colpi sono stati sequestrati e i responsabili verranno proposti dall’Arma, all’autorità competente, per l’applicazione di misure di prevenzione. Il bar in questione infatti, in passato, è stato più volte al centro di episodi delinquenziali anche gravi.Il timore che il gesto, con l’avvicinarsi dei festeggiamenti di capodanno, possa essere emulato esiste, per questo, svolti gli ultimi accertamenti, si chiederà la rimozione del video dalla rete.