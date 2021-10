PALIZZI I ringraziamenti dell’Arma alla commissione prefettizia

di Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

Il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, all’indomani delle elezioni comunali tenutesi a Palizzi il 3 e 4 ottobre scorsi, ringrazia la commissione straordinaria prefettizia per la costante sinergia con la Stazione di Palizzi Marina, la Stazione di Palizzi Superiore e la Compagnia di Bianco.

Tra i tanti obiettivi raggiunti, l’avvio dell’iter per destinare un immobile da adibire a caserma per la Stazione di Palizzi Marina, da otto anni ripiegata su Bova Marina.

Tempo di bilanci a Palizzi, dove il 3 il 4 ottobre scorsi si sono svolte le elezioni amministrative.

All’indomani dello scioglimento del Comune, avvenuto nell’aprile 2019, per infiltrazioni mafiose, le redini dell’intero apparato amministrativo comunale sono state prese dalla commissione straordinaria prefettizia, composta dal Dottor Oteri, dalla Dott.ssa Fabio e dal Dottor Facchiano.

Nel corso di tutto il periodo trascorso a Palizzi, la commissione prefettizia ha dimostrato grande attenzione alle istanze e alle necessità dell’intera comunità; istanze che, a onor del vero, sono state spesso prospettate e veicolate anche dalle Stazioni Carabinieri di Palizzi Marina e Palizzi Superiore, veri e propri presidi sul territorio a tutela del cittadino.

Costante, in questo senso, il contatto della commissione prefettizia con il Comandante di Compagnia e i Comandanti di Stazione.

E proprio la commissione prefettizia, quale ultimo atto della sua gestione, ha deciso di avviare le pratiche per restituire la caserma della Stazione di Palizzi Marina alla comunità palizzese.

Come noto, infatti, la Stazione di Palizzi Marina è ormai ripiegata, da circa otto anni, presso il Comune di Bova Marina.

Nelle more della costruzione di una nuova caserma, rientrante nel “Protocollo delle caserme aspromontane”, la commissione prefettizia, di concerto con il comando provinciale di Reggio Calabria, ha valutato di avviare le pratiche per l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, di alcuni dei locali dell’immobile adibito a delegazione comunale, restituendo così ai palizzesi un presidio di legalità sul territorio.

Ai componenti della commissione straordinaria prefettizia, i ringraziamenti per il lavoro svolto ed un augurio per i futuri incarichi al servizio della collettività.