PALIZZI E STILO Il Consiglio dei Ministri proroga per 6 mesi lo scioglimento dei Consigli comunali

di Redazione

Il Consiglio dei Ministri riunitosi, giovedì 3 settembre 2020, sotto la presidenza del prof. Giuseppe Conte, Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza, on. Riccardo FRACCARO ha deliberato a norma del Testo Unico degli Enti locali, su proposta del Ministro dell’Interno, dottoressa Luciana Lamorgese, la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di Palizzi e di Stilo, entrambi in provincia di Reggio Calabria, in ragione “della necessità di proseguire l’opera di risanamento dagli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, in applicazione dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)”.