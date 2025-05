ESCLISIVO di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Durante uno scavo in un giardino alla periferia di Padova è stata rinvenuta una piastrina militare di riconoscimento appartenente al già Sindaco di Locri, Avv. Michele MURDACA. Il posto del ritrovamento si trova alla fine della Via Lungargine del Piovego che si imbocca da Via Ludovico Ariosto, lasciandosi alle spalle la Stanga. I protagonisti padovani del ritrovamento sono Silvia Dalla Santa e Raffaele Tessaro. Il sig. Raffaele ha scavato fino a un metro di profondità per sistemare un pozzo, facendo il ritrovamento.

Il figlio dell’Avv. Michele, Giovanbattista conosciuto dagli amici come “Titta”, recatosi assieme alla nipote sul posto. per la consegna della piastrina, ha raccontato che il viaggio del padre da Padova a Locri è durato 42 giorni. La storia è nota: dopo l’Armistizio del ’43 firmato a Cassibile il 3 settembre (ma reso noto l’8 settembre) che prevedeva la resa incondizionata del Regno d’Italia agli Alleati, il regio esercito italiano rimase senza ordini per molti giorni, mente il Re scappava vergognosamente alla volta di Brindisi. Le truppe italiane andarono allo sbando e i tedeschi si impossessarono di tutti i più importanti territori italiani.

Gran parte delle truppe italiane fu fatta prigioniera e deportata nei campi di internamento in Germania, mentre molti soldati scapparono tentando di raggiungere il proprio domicilio.. Alcuni passarono nei movimenti partigiani che si andavano via via costituendo dando vita alla Resistenza.

Proprio nelle pianure venete è ambientato parte del film del 1960 “Tutti a casa”, capolavoro pluripremiato del regista Luigi Comencini con attore protagonista il grande Albero Sordi. Il film narra delle peripezie a cui va incontro il sottotenente Alberto Innocenzi, interpretato magistralmente da Albero Sordi alla notizia dell’Armistizio dell’8 settembre.

Un particolare ringraziamento da parte della Redazione di “Lente Locale” il quotidiano online della Locride e di PromovideoTV, digitale terrestre, va fatto a: Silvia Dalla Santa, Raffaele Tessano, Giovanbattista “Titta” Murdaca, a sua nipote Benedetta e a Pino Mollica per la loro preziosa collaborazione alla realizzazione di questo evento.

