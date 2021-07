PADEL La coppia Novembre-Campisi vince il I trofeo “Città di Siderno”

R. & P.

Con la vittoria della coppia Novembre-Campisi, accreditata sin dall’inizio tra le favorite, si è concluso il “Primo Torneo di Padel Città di Siderno”; vittoria, però, non affatto agevole, in quanto l’hanno spuntata in rimonta al terzo e decisivo set contro la vera rivelazione del Torneo, la coppia locrese composta dai fratelli Vita.

I quattro hanno dato spettacolo fino a tarda notte, allietando una nutrita cornice di pubblico, considerata anche l’ora.

Peraltro, al di là dei risultati, la grande partecipazione delle persone accorse al circolo A.F. Padel di Siderno in questi due giorni di sport e spettacolo sin dalle prime ore del pomeriggio, è da considerarsi, senza dubbio, la nota più bella.

Nella finale per il terzo e quarto posto la coppia Sgambelluri/Loccisano ha avuto la meglio su Scali/Raschillà.

Con l’augurio di poter ripetere al più presto una seconda edizione del Torneo “Città di Siderno”, gli organizzatori ci tengono a complimentarsi con tutti i partecipanti alla manifestazione per l’agonismo dimostrato, ma soprattutto per la loro sportività.