R. & P.

CAMINI – <<Il borgo di Camini, da anni simbolo di accoglienza e rigenerazione sociale, entra ufficialmente nella rete nazionale dei campi estivi di Libera “E!State Liberi!”, percorsi di impegno civile, formazione e cittadinanza attiva sui beni confiscati alle mafie>> – lo afferma in una nota Mimma Pacifici Segretaria Generale SPI CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana.

Dal 21 al 27 luglio, ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia saranno protagonisti di una settimana di laboratori, incontri, attività di recupero urbano e approfondimenti sui temi della legalità, della giustizia sociale, dell’inclusione e dell’antimafia sociale.

<<Lo SPI CGIL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria saluta con convinzione questa esperienza: la partecipazione dei giovani rappresenta un seme di speranza piantato in una terra che ha bisogno di cura, di memoria e di futuro. È da questi gesti concreti, da questi volti e mani – continua la Segretaria – che si costruisce, giorno dopo giorno, un argine civile contro le mafie e contro l’indifferenza. Un argine che vogliamo si allarghi sempre di più, coinvolgendo comunità, territori e generazioni diverse>>.

<<In un Paese in cui la natalità ha raggiunto il minimo storico, – sottolinea Mimma Pacifici – l’accoglienza non è solo un dovere etico, ma una risorsa preziosa per il futuro delle nostre comunità. Camini dimostra come l’integrazione e l’apertura possano essere strumenti concreti di rinascita, capaci di contrastare lo spopolamento, ridare vita ai borghi e alimentare un modello sociale fondato sulla solidarietà e sulla dignità del lavoro>>.

Il campo è promosso da Libera, in collaborazione con lo SPI CGIL, il Comune di Camini e la cooperativa sociale Eurocoop Jungi Mundu, impegnati insieme nella costruzione di un modello positivo di convivenza e di sviluppo locale.

Per info e iscrizioni: www.libera.it