PACE SUBITO Domenica 5 novembre in piazza per dire no alla guerra

R. & P.

Sabato 15 ottobre, nella sala del Consiglio Comunale di Siderno, su iniziativa delle Sezioni ANPI della Locride, si è svolta una prima riunione organizzativa sul tema della pace e che ha visto coinvolti i cittadini, le associazioni, i movimenti, i partiti politici.

Erano presenti i rappresentati dei Comuni di Siderno e Canolo, diversi esponenti del mondo politico e associativo, nonché Michele Petraroia, componente nazionale dell’Anpi. Nel corso della riunione si sono confrontati diverse sensibilità sulla questione della guerra in Ucraina, una guerra fratricida nell’Est Europa, sulle modalità di sostegno all’aggredito, sul rischio dell’uso di armi nucleari e sulle ricadute economiche e sulle continue gravi perdite umane.

Alla fine della riunione si è convenuto di creare un Coordinamento Territoriale per la pace, denominato “LOCRIDE PER LA PACE”, costituito fra le realtà associative e istituzionali già presenti, da allargarsi alle altre già contattate.

Si organizzerà un’iniziativa per il 5 novembre, in contemporanea con la mobilitazione nazionale di Roma, indetta dalle centinaia di associazioni, raggruppate sotto la sigla “EUROPE FOR PEACE”, e con le stesse richieste di un CESSATE IL FUOCO SUBITO“;NEGOZIATO PER LA PACE; METTIAMO AL BANDO TUTTE LE ARMI NUCLEARI; SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO UCRAINO E CON LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE. L’ONU convochi una Conferenza internazionale di pace.

Per chi volesse aderire al coordinamento, può contattare l’ANPI, Sezione di Siderno, anpisiderno@gmail.com, oppure l’utenza telefonica 3913929137.

Coordinamento Locride per la Pace