R. & P.

A seguito delle varie gravi situazioni verificatesi nell’ultimo periodo in Calabria, specie nella provincia di Reggio, il partito animalista italiano rende noto che, sia il responsabile nazionale del sud Italia, dr. Carlo Callegari, sia la responsabile per la Calabria, la dott.ssa Marilene Bonavita sono pronti ad un reale confronto con le varie associazioni “ANIMALISTE” presenti sul territorio.

In particolare si evidenzia la carenza di strutture come OASI CINOFILE E FELINE e la necessità immediata di effettuare corsi preparatori per le forze dell’ordine e per la polizia municipale in particolare. La carenza di uffici all’interno dei vari comuni e di un numero di riferimento per le emergenze che si presentano quotidianamente sul territorio.

Serve informazione per i cittadini che vogliono aiutare a salvare esserini innocenti. Al momento la situazione appare critica, come messo in evidenza anche dal Sindaco di Camini, l’architetto Pino Alfarano che, preso dallo sconforto istituzionale, avrebbe voluto dare le dimissioni. In particolare oggi, se un cittadino trova un cane ferito non sa a chi rivolgersi. Deve chiamare il 112 e la P.G. di turno deve intervenire contattando il veterinario di turno dell’ ASP. Spesso le forze dell’ordine non hanno i turni dei veterinari dell’Area A, deputata al Randagismo. Non esiste un’ ambulanza veterinaria, non esistono dei veri ed attrezzati sanitari ma al momento sembrerebbe che l’unica priorità sia la convenzione per l’accalappio.

Non parliamo del caso in cui un povero cittadino si trova innanzi ad un gatto libero ferito. I veterinari ASP non avrebbero dove ricoverarlo ufficialmente,se non chiamare le cliniche veterinaria private dove il povero malcapitato esserino verrà stabilizzato e curato solo per l’emergenza. E poi? Orbene tutte queste domande appaiono prioritarie.

Il Partito Animalista, che ricordiamo faceva parte della coalizione che ha visto appunto eletto come presidente Occhiuto , si rende ufficialmente disponibile a chiarire alcuni punti con l’ assessore al benessere animale, dr. Pasqualina Straface, che sono necessari prima di avviare qualsiasi incontro istituzionale. In ogni caso tutti i membri del partito avrebbero piacere che i cittadini fossero a conoscenza del nostro programma, stilato in collaborazione con il Presidente, l’avvocato Cristiano Ceriello e con il comandante delle guardie zoofile Oipa, il dr. Andrea Marino.

Firmato Carlo Callegari, Marilene Bonavita