OTTAVI DI FINALE TORNEO I VOSTRI COMUNI Domenica 22 novembre Siderno-Cerreto Sannita

R. & P.

Continua la corsa del Gonfalone cittadino di Siderno nell’ambito del torneo “ I vostri Comuni”, contest interattivo e gratuito ideato dal gruppo Facebook Fun with Flags che ha il duplice scopo di premiare il gonfalone comunale più bello d’Italia ed al contempo, vuole essere una vetrina turistica per le medio piccole realtà locali che vi partecipano.

Per il gonfalone cittadino quest’avventura è partita decisamente in salita perché nella prima fase del torneo (che prevedeva gironcini da tre gonfaloni per un unico posto ai trentaduesimi di finale) era stato inserito nello stesso raggruppamento dei gonfaloni di Fosdinovo (Massa-Carrara) ed in particolare Torre Annunziata (Napoli).

Tuttavia nonostante l’arduo confronto, il girone è stato superato di slancio, stessa cosa è accaduta nei trentaduesimi dove nel derby del Sud contro Castellabate, subito dopo il gonfalone cittadino calabrese ha avuto la meglio e nei sedicesimi dove dopo uno svantaggio iniziale, Siderno ha battuto Volpago del Mondello.

Adesso domenica 22 novembre (ironia della sorte, lo stesso giorno che si sarebbe dovuto votare per le elezioni amministrative, poi spostate per l’emergenza Covid) il gonfalone sidernese contenderà una poltrona nei quarti di finale al Comune beneventano di Cerretto Sannita.

Come sempre sarà fondamentale il grado d’attaccamento dei cittadini al simbolo comunale, come sempre si voterà direttamente sulla pagina Fun with Flags dalle ore 9:00 alle ore 22:00 di domenica 22 novembre, oppure dal link che verrà postato sulle varie pagine che parlano o trattano l’argomento Siderno (per questa seconda azione si spera nell’aiuto e nel supporto degli amministratori delle pagine e dei cittadini ovviamente).

Inoltre il gruppo promotore (cogliendo in pieno la natura del contest che vuole e deve essere anche una vetrina turistica) starebbe predisponendo un pacchetto turistico rivolto ai 18500 circa componenti del gruppo, pacchetto turistico che partirebbe dall’accesso ai quarti di finale in poi, il tutto per tentare di attrarre dei gruppi turistici a Siderno nell’estate 2021 ,anno in cui si deve senza se e senza ma necessariamente ripartire di slancio lasciandosi alle spalle gli ultimi anni che sono stati alquanto travagliati.

In questo senso, il comitato promotore spera vivamente in due fattori: il primo che i cittadini oltre che votare postino sul gruppo Fun with Flags delle foto che facciamo vedere all’Italia ed al mondo le tante cose belle che insieme formano quella straordinaria comunità locale che si chiama Siderno; il secondo che tutti i candidati sindaco/a con tutti i rispettivi gruppi di riferimento, scendano in campo giorno 22 come se fosse la data delle elezioni comunali, anche perché per forza di cose, quando voteremo qualcuno/a dovrà pur sempre vincere ed iniziare la legislatura con il trofeo di “gonfalone più bello d’Italia”; in bacheca sarebbe una bella iniezione di fiducia per una cittadina che con tutte le sue forze sta cercando di ritrovare se stessa.

Quindi domenica 22 Novembre dalle ore 9:00 alle ore 22:00 continuiamo a scrivere la nostra storia, lo dobbiamo a noi stessi, alle generazioni passate e future ed in particolare lo dobbiamo alla nostra Siderno.