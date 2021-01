OSPEDALE SIDERNO Il candidato sindaco Cutugno:”Le nostre battaglie, iniziano a concretizzare dei risultati”

R. & P.

Cari cittadini, apprendo con piacere che il nostro presidio ospedaliero è stato attenzionato come punto vaccinale per l’emergenza Covid-19.

Le nostre battaglie, che oramai sono giustamente le battaglie di tutti, iniziano a concretizzare dei risultati.

L’attenzione dei media regionali e nazionali è sempre più fitta sull’argomento, di sicuro le autorità competenti non rimarranno insensibili alle nostre sollecitazioni.

Parte tutto dalla petizione di novembre con più di mille firme raccolte, con il solito snobbamento di detrattori cinici e perniciosi, riunioni serali on line in piena emergenza per prendere atto del problema, la grande iniziativa di Sasà Albanese e di Francesco Martino dei raduni domenicali nel piazzale antistante il nosocomio, la costituzione del comitato “pro-ospedale” dove forze politiche e sociali di varia natura si sono unite, tra cui la nostra dott.ssa Gaudio, per dare voce più incisiva al nostro fine. Grazie a tutti per ora, avanti così fino alla meta . Avv. Antonio Cutugno

Avv. Antonio Cutugno

(candidato Sindaco Comune di Siderno)