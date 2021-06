OSPEDALE Sainato: “Confronto costruttivo col Commissario Scaffidi”

R. & P.

“Una riunione della Commissione consiliare Sanità che si è caratterizzata per un lungo e appassionato approfondimento di tutte le questioni aperte che riguardano l’Ospedale di Locri. Ho chiesto questo momento di dialogo e confronto istituzionale con il Commissario dell’ASP di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi e con il Direttore sanitario aziendale, Domenico Minniti, per mettere un punto fermo sulle criticità rilevate e sui progetti di rilancio da mettere in campo.

Nel corso del mio intervento ho ribadito l’assoluta e improrogabile necessità di mettere fine alle polemiche. La buona politica cerca dialogo, reciprocità e soluzioni. Condanno, con fermezza, ogni tipo di aggressione, ai danni dei sanitari che operano nel nosocomio locrese, compresa l’ultima.

Tuttavia, pur non volendo giustificare tali criminose iniziative, ritengo che occorra assumere atteggiamenti distensivi e capaci di rasserenare gli animi. Serve una nuova fase, che definirei di pace politica e sociale, se si vuole rilanciare l’ospedale della Locride. E’ necessario dare fiducia al personale impiegato e al management aziendale e trasmettere questi sentimenti ai cittadini. In questo quadro, allora, è indispensabile partire dalle cose da fare, in modo costruttivo, mettendo al bando la propaganda. Ho chiesto al Commissario Scaffidi e al Direttore Minniti chiarimenti e impegni sulle assunzioni di personale, sui tempi di attivazione della risonanza magnetica, sulla nomina dei primari, sugli interventi di edilizia sanitaria.

Il Commissario Scaffidi, nel proprio intervento, ha ricordato i sanitari che hanno perso la vita presso l’ospedale di Locri ed espresso solidarietà a coloro che in queste settimane sono stati vittime di aggressioni. Anch’egli ha ribadito l’auspicio di abbandonare toni catastrofistici, che stanno cagionando non pochi danni all’ospedale e alla sua organizzazione.

Su gli ultimi avvenimenti di violenza a danno di sanitari il Commissariato ha chiarito che è stata richiesta l’attivazione di un presidio di Polizia, almeno dalle 8.00 alle 20.00.Scaffidi, poi, si è detto disponibile a un incontro istituzionale, davanti alla Commissione consiliare Sanità, con i sindaci del territorio, per affrontare, in spirito di leale collaborazione, le questioni che interessano l’ospedale.

Nel merito dei problemi e delle prospettive, è stato chiarito che i concorsi procedono lentamente a causa della perdurante difficoltà a reperire commissari. In atto sono in corso i bandi per il reperimento delle seguenti figure: primario del pronto soccorso, direzione sanitaria ospedaliera, primario di rianimazione, medici di radiologia e medici del pronto soccorso a tempo determinato. La risonanza magnetica con ogni probabilità sarà attiva da luglio. Per il reparto di ortopedia il concorso si è concluso, con individuazione dei vincitori, ma si fatica ad assumere. Si tratta di attività ferme, che da tre mesi, da quando è in carica l’attuale direzione aziendale, sono state riprese.

Non posso non ringraziare, ancora una volta, la sensibilità e la competenza del Commissario Scaffidi e del management dell’ASP di Reggio Calabria, che in pochissimi mesi, stanno mettendo in campo azioni decisive per il futuro della sanità nel territorio della Locride.

Ho rilanciato la proposta di individuare nella Commissione un momento di sintesi e confronto e già nelle prossime ore, con il Presidente Baldo Esposito, calendarizzeremo questo momento istituzionale di dialogo, con i Sindaci del territorio, avendo come unico riferimento gli interessi della collettività che siamo chiamati a rappresentare e governare” – Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato.