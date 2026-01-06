SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

R&P

LOCRI – In occasione dell’Epifania, una delegazione – in rappresentanza di tutto il personale del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Locri – ha inteso omaggiare con giocattoli creativi i piccoli pazienti ricoverati nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Locri.

L’iniziativa, guidata dal Comandante Dott. Salvatore Marcinnò e dal Direttore Dott.ssa Valentina Galati è stata accolta con grande affetto e stupore, tanto dai bambini quanto dal personale sanitario in servizio, momenti di profonda emozione e solidarietà: calore sorrisi e allegria.

L’iniziativa benefica è il frutto di una raccolta fondi su base volontaria, alla quale hanno partecipato di buon grado i dipendenti dell’istituto penitenziario. Momenti come questi, hanno un alto valore simbolico, intrisi di grandi emozioni, sono fonte di arricchimento personale per tutti. Il sorriso dei bambini vale più di qualsiasi cosa!

