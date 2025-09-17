SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Oggi si è avuta la visita presso l?ospedale cittadino di Giuseppe Conte in tandem con Pasquale Tridico. I due autorevoli politici al seguito di alcuni rappresentanti appartenenti alla loro lista si sono recati in visita al N.O.L.E. (Nuova Oncologia Locri Epizefiri) – Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro, Sezione Locride, S.O.C. Oncologia Medica intitolata al compianto Dott. Giovanni Condemi.

I momenti salienti dell’evento e le interviste.

