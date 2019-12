OSPEDALE LOCRI: al reparto pediatria e vaccinazioni arriva Babbo Natale

di Domenica Bumbaca

LOCRI – C’è sempre un sorriso da donare e nel reparto di Pediatria e al Centro vaccinazioni dell’ospedale di Locri, ieri un gruppo di volontari dell’associazione Nemo’s group, come ormai da anni, ne hanno regalati davvero tanti. Piccoli gesti che rendono grande una giornata in reparto dove, tra sofferenza e un po’ di tristezza per non poter essere a casa con i propri cari durante il periodo natalizio, arrivano supereroi, mascotte, principesse e amici. Il gruppo della Nemo’s group, che già si rende disponibile durante l’anno contribuendo anche ad abbellire il reparto con murales e disegni a tema sulle pareti, in presenza del personale medico e infermieristico del reparto di Pediatria e con il dottor Mammì del centro vaccinazioni, hanno donato regali e dolci ai piccoli pazienti, trascorrendo una gioiosa mattinata. Altra gradevole visita quella del gruppo One Hundred di Bruno Panuzzo che insieme ai suoi ragazzi hanno dimostrato di avere un gran cuore regalando un po’ di tempo ai bambini.Si attende adesso la Befana e per quell’occasione oltre la visita del primo cittadino di Locri, Giovanni Calabrese, e di altre associazioni cittadine, verrà donato al reparto di Pediatria l’opera “L’albero della vita” realizzato al Locri on ice baby dal gruppo del laboratorio “Crea il Natale” con i bambini coordinati dall’artista Tiziana Zimbalatti.