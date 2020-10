OSPEDALE Il prefetto rassicura i sindaci: “Dal I novembre test anti-covid con risultato in 20 minuti”

R. & P.

Questa mattina si è svolto in Prefettura di Reggio Calabria un incontro tra il Prefetto Dott. Mariani e i Presidenti dell’Assemblea e del Comitato dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro e Giuseppe Campisi. Al tavolo, alla presenza anche dei vertici dell’ASP e del GOM, si è discusso delle problematiche riguardanti l’emergenza epidemiologica Covid-19 in atto.A fronte della reiterata richiesta (ad oggi inevasa!) dei Sindaci relativa alla urgenza e alla necessità di processare i tamponi presso l’Ospedale della Locride, l’ASP ha sostenuto di aver avanzato la richiesta al Ministero della Salute che ad oggi non ha dato alcuna risposta. A tal riguardo il Prefetto si è impegnato a verificare la problematica presso il Ministero della Salute.Un primo risultato incassato riguarda invece le lunghe ed estenuanti attese che costringono i nostri cittadini bisognosi di cure a permanere per giorni presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Locri in attesa dell’esito dei tamponi. L’ASP ha comunicato che dal 1 novembre p.v. effettuerà presso il nosocomio locrideo dei test antigeni e molecolari ad alta attendibilità che consentono una diagnosi del Covid in 20 minuti scongiurando così le lunghe attese.Nel ringraziare il Prefetto per la sensibilità dimostrata e la celerità della convocazione, il tavolo si è aggiornato a nuova data.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro

Il Presidente del Comitato Giuseppe Campisi

Il Delegato alla Sanità Giovanni Calabrese