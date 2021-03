OSPEDALE DI LOCRI Vietato l’ingresso ad amministratori locali e giornalisti senza essere autorizzati

di Redazione

LOCRI – Vietato l’ingresso ad amministratori locali e giornalisti all’ospedale di Locri senza esserne autorizzati.

E’ quanto ha disposto il direttore sanitario del nosocomio, Domenico Fortugno.

“Si verifica spesso – si legge nel provvedimento in questione – che soggetti non autorizzati, siano essi amministratori locali e/o giornalisti, accedano a questo presidio ospedaliero senza che vi sia una preventiva autorizzazione da perte degli organi preposti”.

“Pertanto – è scritto ancora – al fine di garantire la tutela della privacy, per come prevede il relativo Codice, le SS.LL. vorranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra. Il personale in indirizzo è invitato a non divulgare notizie se non regolarmente autorizzato”.

Immediato l’intervento del sindaco di Locri, Giovanni Calabrese che ha così tuonato:”Non c’è limite all’arroganza. La visita che ho fatto in ospedale sabato mattina – ha scritto sulla sua pagina facebook il primo cittadino – ha prodotto effetti immediati e vergognosi. Il direttore ospedaliero, dott. Domenico Fortugno, invece di sistemare le disfunzioni della struttura sanitaria, ha formalmente avvisato le “guardie” di non fare entrare in ospedale amministratori locali e giornalisti. Purtroppo la sanità è in mano a gente senza dignità e senza vergogna che per anni, ha abusato della nostra pazienza”.