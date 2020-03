OSPEDALE DI LOCRI Medici, infermieri e OSS hanno subito manifestato la contrarietà all’istituzione di reparti Covid-19

di Gianluca Albanese

LOCRI – Auspicando che quanto annunciato nella giornata di ieri dalla Presidente della Giunta Regionale Jole Santelli (ovvero che non ci saranno reparti per pazienti da Covid-19 fuori dagli ospedali “Hub” di Reggio, Catanzaro e Cosenza) si traduca in atti formali ed esecutivi, diamo notizia di una iniziativa intrapresa, mercoledì 25, da un folto gruppo di medici, infermieri e operatori sociosanitari dell’ospedale di Locri, che hanno scritto, firmato e protocollato una lettera inviata ai Commissari dell’Asp di Reggio Calabria, al Direttore Sanitario Aziendale Antonio Bray, Al Direttore sanitario del Presidio Ospedalieri di Locri Domenico Fortugno e al Responsabile di Governo clinico e Risk Management Maria Rosaria Delfino, in cui si sono indicate, in maniera chiara e articolata le ragioni della cronica emergenza organica-strumentale-organizzativa dell’Ospedale di Locri, specie in relazione alla possibile emergenza dell’epidemia Covid-19.

Di seguito la copia fotostatica della lettera: