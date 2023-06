R. & P.

In questo periodo in cui si parla tanto di “malasanità” all’Ospedale di Locri – a diversi livelli – avverto il desiderio ed il dovere di esprimere invece il più vivo ringraziamento all’intero reparto di Urologia per la grande Professionalità, l’estremo senso del dovere e l’immensa umanità che mi sono state riservate durante la degenza in detto reparto.

Il personale medico e paramedico in servizio, hanno inoltre dimostrato di possedere oltre alla bravura tecnico-medica, una grande umanità che mi ha consentito di superare serenamente i gravi problemi che mi avevano costretto al ricovero.

Oggi che grazie a loro ho riconquistato la mia salute e la tranquillità familiare, desidero esprimere un GRAZIE di cuore a quegli Angeli che si sono presi cura di me, che mi hanno regalato un sorriso e che non mi hanno fatto mai sentire solo.

Antonio Mollica