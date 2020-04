OSPEDALE DI LOCRI Il plauso di Sainato per la donazione dei DPI da parte di Papa Francesco

R. & P.

La solidarietà sociale deve permeare i cuori e costruire una società giusta,con l’impegno ed il contributo di tutti. Elevare i principi della carità cristiana e dell’aiuto verso il prossimo – nei confronti di chi è più debole, bisognoso e maggiormente in difficoltà – elevando alla dignità della concretezza i principi ed i valori umanitari, è quanto di più confacente vi sia con lo spirito generoso e prodigo della nostra comunità religiosa.

Esprimo un autentico ringraziamento alla Santa Sede del Vaticano ed al nostro amato Vescovo Mons, Francesco Oliva, poichè il gesto di attenzione di Papa Francesco e della diocesi, verso una comunità cittadina in difficoltà – in un momento di grave crisi sanitaria, sociale ed economica – oltre a donare un sostegno reale a quanti operino in prima linea per prestare cure e soccorso, rafforza il sentimento di unione e speranza in ognuno di noi.

Questa mattina, i presidi sanitari (mascherine, guanti, visiere e tute protettive) sono stati distribuiti presso l’Ospedale civile di Locri ed ulteriori, fondamentali, aiuti (rappresentati da una coppia di ventilatori polmonari) giungeranno a breve, potenziando gli strumenti di protezione per gli operatori medici e infermieristici.

E’ un segnale di speranza, una fiaccola che si è accende nel buio delle difficoltà e che rende più marcato l’impari incedere della politica nazionale, incapace di giungere fino a Locri, inadeguata e sorda dinnanzi alle istanze presentate dal nostro territorio.

Non possiamo vanificare quanto finora fatto – le misure varate per contrastare la diffusione dell’epidemia – senza sostegno economico nè dotazione tecnica dei presidi protettivi e degli screening sanitari, ottenuti in parte e soltanto a causa di un forte impegno politico locale.

E’ necessario cogliere il momento prezioso, nel quale è necessario intervenire prima di pregiudicare irreparabilmente le opportunità di difesa e sopravvivenza di un territorio.

Ed il momento migliore è oggi.

Gesti come questo, avvicinano le persone e ci fanno sentire tutti più uniti.

A Papa Francesco, il Pontefice che ha a cuore gli ultimi e le periferie – forse perchè come Lui stesso dice “è colui che è giunto dall’altra parte del Mondo” – ed a Sua Eccellenza, Mons Francesco Oliva, esprimo un sincero ringraziamento per essersi ricordati di noi.

Noi non lo dimenticheremo.

Locri, 11 Aprile 2020

Firmato

Raffaele Sainato

Consigliere Regionale della Calabria