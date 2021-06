OSPEDALE DI LOCRI Aggressione medico chirurgo:la solidarietà di Michele Galimi

R. & P.

Il portavoce del comitato per la salute della piana, Michele Galimi, esprime piena solidarietà al dott. Rispoli, primario della chirurgia presso l’Ospedale di Locri,per il vile atto vandalico di cui è stato vittima.

“Da troppo temp – continua Galimi – i nostri medici, soprattutto quelli che operano presso il Pronto Soccorso, sono oggetto di vessazioni ed atti delinquenziali, che rendono quasi impossibile la serenità che si deve respirare in questi luoghi. Con troppa sequenza si assiste a questi comportamenti incivili e preoccupanti che finiscono per scuotere le coscienze di quanti si producono per la cura della nostra salute. Occorre una seria, civile mobilitazione generale, perché tutto il personale che lavora nelle strutture sanitarie, senta in maniera concreta la stima e la vicinanza di tutta la popolazione sana”.