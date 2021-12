OSPEDALE DI GERACE L’opposizione plaude all’inserimento nel PNRR

R. & P.

Condivisione ed apprezzamento per l’inserimento della struttura geracese tra quelle utilizzabili come “Ospedali di Comunità” grazie ai finanziamenti del Pnrr sono stati espressi anche dal Capogruppo consiliare di Minoranza “GeracE’noi”, Giuseppe Varacalli, già sindaco della Città che riconosce il buon lavoro “svolto dal Commissario dell’Asp 5, Scaffidi, dal Comitato di rappresentanza dei Sindaci e dal Presidente della Regione, nonchè Commissario per la Salute, Occhiuto.

“Questa è l’ultima, concreta opportunità che ci viene data per vedere finalmente utilizzato un immobile a suo tempo concepito come un vero fiore all’occhiello della sanità specialistica calabrese e poi divenuto un simbolo dello sperpero di denaro pubblico”.

Varacalli ricorda che l’ultimo concreto atto che aveva riacceso la speranza risale al 7 agosto 2014 quando l’allora Commissario dell’Asp 5, Francesco Sàrica, deliberò l’utilizzo (mai concretizzatosi) di 140 posti letto per ben sette moduli specialistici.

“Alla luce di queste ultime, positive novità- aggiunge Varacalli- bisogna convenire che non è stato un male se non è andata in porto la richiesta avanzata nel 2019 dal Comune alla Regione di poter riacquisire la proprietà dell’immobile: oggi, commenta, non si sarebbe potuto inserirlo nel Piano”