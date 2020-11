Ospedale di Gerace, il monito di Varacalli: Ora o mai piu’!

R & P

Ora o mai più!!! Per l’utilizzo della struttura ospedaliera di largo piana, oggi ci sono le condizioni. La crisi pandemica sta mettendo cospicue risorse nazionali ed Europee, ed è emerso in questi giorni, in occasione dell’incontro dei Sindaci calabresi con il Presidente Conte e il Ministro Speranza che ci sono altre ingenti risorse disponibili, oltre 800 milioni ex art. 20 per le strutture Ospedaliere della Calabria.

Agli atti dell’azienda sanitaria provinciale e della regione vi è una proposta di utilizzo della struttura approvata con delibera n. 635 del 7 agosto 2014 del Commissario pro tempore dott. Francesco Sarica e condivisa con l’amministrazione comunale di quel periodo, presieduta dal Sindaco Giuseppe Varacalli. La delibera prevede di utilizzare la struttura per 140 posti letto così suddivisi n’ 1 modulo di RSA – Medicalizzata 20 pl, n’ 3 moduli di RSA – Anziani 60 pl, n’ 1 modulo di RSA – nucleo per demenze (tipo Alzheimer) 20 pl, n’ 1 modulo riabilitazione extra ospedaliera per disturbi del comportamento alimentare 20 pl, n’ 1 modulo riabilitazione extra ospedaliera a ciclo continuativo 20 pl. con un impegno finanziario di 16 milioni di euro da far gravare sui fondi ex art. 20 legge 11/3/88. Quindi ci appelliamo alla sensibilità del Presidente della Giunta Regionale ff Dott. Antonino Spirli, alla struttura commissariale aziendale e al nuovo Commissario per la Sanità in CALABRIA, nonché al Ministro Speranza e al Presidente Conte affinché si possa chiudere questa vicenda della struttura ospedaliera di Gerace che si trascina oramai da oltre 40 anni. È importante creare una struttura di eccellenza non in competizione con altre ma di supporto all’intero territorio calabrese. Gruppo uniti per Gerace, Giuseppe Varacalli e Giuseppe Macrì.

Gerace 22 novembre 2020