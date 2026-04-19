di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – La società “La Spina Santa srl” ha donato al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria e precisamente alla U.O.C. di Pediatria, guidata dalla dr.ssa Rita Agnello, alcune originali aste porta flebo a forma di coloratissime giraffe, pensate per rendere più accogliente e sereno l’ambiente di cura dimostrando così attenzione e sensibilità verso i piccoli pazienti.

Le aste sono realizzate dai “Portatori sani di sorrisi”, Onlus impegnata negli ospedali attraverso attività di clown terapia.A rappresentare l’azienda, durante la consegna, è stato l’amministratore, Bruno Giuseppe Autelitano, accolto dalla dr.ssa Agnello e dalla dr.ssa Tiziana Foti. Le professioniste hanno espresso, a nome del reparto e dell’intero Ospedale, sincera gratitudine per la generosità dimostrata e per l’attenzione rivolta ai bambini ricoverati e l’incontro, naturalmente, si è svolto in un clima di cordialità in linea con lo spirito del dono.

In prossimità della Pasqua, inoltre, questa iniziativa assume un valore ancora più significativo perché le festività, vissute in un contesto di degenza, possono essere un momento delicato per i bambini e per le loro famiglie e quindi qualsiasi gesto, capace di portare colore, leggerezza e vicinanza, può contribuire a rendere più umano il percorso di cura e a ricordare che, anche nei giorni più difficili, la solidarietà può trasformarsi in una forma concreta di speranza. Le simpatiche giraffe non potranno certamente lenire il dolore o il disagio, ma contribuiranno a distrarre l’attenzione dalla cura in sé e forse anche ad accendere la fantasia trasportando i piccoli in mondi lontani o fiabeschi.