Orgoglio Calabria, Giovanni Marino eletto presidente ANGSA nazionale

Giorno 6.3.2021 l’Assemblea Nazionale di Angsa(Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) alla quale ho partecipato come delegato di Angsa Reggio Calabria e Adda(Federata)ha eletto Presidente l’Ing Giovanni Marino. Nella mia qualita’ di Presidente Angsa RC, Adda e Delegato della Città Metropolitana di Rc nella Assemblea dei Soci Fondazione Marino APS, rivolgo un augurio di Buon lavoro perche’ oltre a ricoprire la Carica di Vicepresidente FIA in modo plebiscitario gli e’ stato richiesto di ritornare alla guida dopo essere stato uno dei fondatori dell’Angsa stessa. Le qualita’ di Giovanni Marino non li scopriamo adesso, ma per la sua vita dedicata alla difesa delle famiglie e al sollievo delle stesse e’ riconosciuto come massimo esperto e conoscitore di questa grave disabilità, riconoscimento in tutte le sue latitudini che non si e’ fermato al piagnucolare ma ha creato un MODELLO che mezzo mondo ci studia e ci copia: La Fondazione Marino. Auguri di buon lavoro e continua ad essere il faro delle famiglie e delle Istituzioni.

Vito Crea-PresidenteASSOCIAZIONE ADDA

nella foto l’ex Presidente e i Presidenti di Angsa Lamezia e Reggio Calabria