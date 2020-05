ORDINE DEI MEDICI RC Filippo Frattima ed Enzo Priolo eletti negli organi della Fondazione Enpam

(foto di archivio)

R. & P.

E’ con grande soddisfazione che apprendiamo che ben due iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria sono risultati eletti, con ottimo risultato di suffragi, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Fondazione Enpam, in sede regionale, svoltesi domenica 17 maggio.

Il collega Filippo Frattima, peraltro Presidente della Commissione Odontoiatri del nostro Ordine, con il ragguardevole risultato di 1001 preferenze, su 1193 votanti, è stato eletto nel Comitato Consultivo per la gestione previdenziale della libera-professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale.

Il dott. Vincenzo Priolo, anch’egli iscritto all’Ordine di Reggio Calabria, ha ottenuto 223 preferenze, con un’alta percentuale sui votanti, che gli hanno permesso di essere eletto in seno al Comitato Consultivo per la gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi e transitati alla dipendenza.

Un risultato, quello di questi due nostri validissimi e preparati colleghi, che permetterà di essere ben rappresentati all’interno della Fondazione, dove, siamo certi, sapranno portare avanti le istanze della categoria e dei medici della nostra provincia.

Ai dottori Frattima e Priolo giungano i più sinceri auguri di buon lavoro.

Reggio Calabria 19.05.2020

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria