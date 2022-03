ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Ferma condanna dell’invasione in Ucraina

R. & P.

L’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Calabria condanna con fermezza l’invasione militare dell’Ucraina, messa in atto dalla Federazione russa.

L’Ordine si unisce all’appello internazionale di pace rivolto al presidente Putin, affinché ritiri le forze militari e ponga fine immediatamente all’aggressione perpetrata ai danni del popolo ucraino, la cui sovranità ed integrità territoriale entro i confini va rispettata e letta alla luce delle convenzioni e del diritto internazionale.

Gli ingenti costi di vite umane non ci permettono di esimerci dall’esprimere piena solidarietà e vicinanza ai profughi e ai loro familiari residenti in Italia, che vivono momenti di inenarrabile apprensione, e di chiedere accoratamente una soluzione diplomatica alla crisi umanitaria e di sicurezza cagionata dalla Russia.

Si assiste in queste ore con il fiato sospeso ad un’escalation di grave violenza, che impone alla comunità internazionale, alle Istituzioni politiche tutte, di adottare misure urgenti che portino alla pace e alla messa in sicurezza e all’assistenza di tutte le persone bisognose di soccorso.

I conflitti non sono mai voluti dai popoli ma dai loro “rappresentanti”, affliggono sempre le persone più deboli, lasciando dietro sé morte e distruzione, ferite e sfollamenti, fomentano odi e rancori, fame e instabilità di lungo corso,

La necessità di mettere in atto ogni sforzo per il ritorno al dialogo politico è l’unica via praticabile per risolvere una crisi che si sarebbe potuta evitare.

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria è al fianco del popolo dell’Ucraina, ribadendo il proprio sostegno per quanto è nelle proprie possibilità d’azione e sottolinea la forza e la preminenza dei valori democratici e di pace alla base del vivere comune.

F.to Il Presidente Danilo Ferrara

Прес-реліз



Спілка Соціальних працівників регіону Калабрія Республіки Італія, рішуче засуджує військове вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України.

Спілка приєднується до міжнародного заклику до миру, який звернений до президента Путіна. А саме, негайно вивести війська із території України, покласти край агресії проти українського народу, поважати суверенітет та територіальну цілісність межі кордону України, закріпленого в Конституції України, міжнародних конвенціях та законах.

Ціною людських життів не повинні досягатися цілі. Ми висловлюємо повну солідарність та близькість з біженцями та їхніми сім*ями, які проживають на територію Італії, та переживають моменти невимовного занепокоєння. Та проникливо просимо дипломатичного вирішення гуманітарної кризи та кризи безпеки спричиненої Російською Федерацією.

Затамувавши подих в ці години, ми спостерігаємо ескалацію серйозного насильства, яка вимагає від міжнародного співробітництва, а також усіх політичних інституцій вжити термінових заходів, які би призвели до миру, безпеки та допомоги усім громадянам України ,що потребують порятунку.

Нація ніколи не хоче загарбання територій, цього хочуть їх «представники». Вони завжди вражають найслабших, залишаючи по собі смерть та розруху, рани та страждання, розпалюючи ненависть та ворожду , голод та довготривалу нестабільність.

Необхідно докласти усіх зусиль до повернення політичного діалогу, який є єдиним вірним способом вирішення цієї кризи, якої можна було би уникнути.

Спілка Соціальних працівників регіону Калабрія Республіки Італія стоїть поряд з Українським народом, та надає йому всю свою підтримку наскільки це можливо в межах його засобів, а також підкреслює силу та перевагу демократичних цінностей та миру в соціальному житті.

З повагою, Президент Спілки

Доктор Даніло Феррара