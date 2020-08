OPERAZIONE “KOLEOS” Vincenzo Luciano torna in libertà

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria (Presidente Cotroneo, giudice Delfino e giudice relatore Gobbo) con ordinanza depositata ieri ha annullato l’ordinanza impugnata di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (emessa dal Gip di Reggio Calabria in data 8 luglio) a carico del sidernese Vincenzo Luciano (difeso dagli avvocati Giuseppe Calderazzo e Davide Lurasco) che, pertanto, torna in libertà.

Luciano risulta indagato nel procedimento denominato “Koleos” condotta dalla DDA di Reggio Calabria e realizzata dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Siderno, a carico di oltre dieci soggetti, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.