di Simona Ansani

GERACE – Al via l’opera Musica Festival con il ciclo “Regine del Belcanto”, dove nella splendida location della Chiesa di San Francesco, si è esibita il soprano Roberta Invernizzi nel concerto di musica sacra, accompagnata da Enea Barock Orchestra Ensemble, con i maestri Gabriele Pro, violino e concertazione, Giacomo Del Papa, violino, Piero Massa, viola, Rolando Moro, violoncello, Marco Contessi, contrabbasso, Luca Tarantino, tiorba, Salvatore Cerchiolo, clavicembalo.

Gli spartiti quelli di Alessandro Scarlatti, Concerto grosso n.3 in Fa Maggiore, Domenico Scarlatti, Salve Regina in La Maggiore per Soprano, Alessandro Scarlatti, Concerto grosso n.3 in Fa Minore, Giovanni Battista Pergolesi, Salve Regina in La Minore per soprano e Georg Friedrich Händel, Tu del Ciel Ministro Eletto.

Il periodo storico musicale è quello definito musica barocca, ovvero quel genere musicale che si incastona fra l’evoluzione del tramonto della musica rinascimentale e il sorgere dello stile galante e dunque lo stile classico.

Il soprano Roberta Invernizzi, specializzata in musica di epoca barocca, è considerata dai saggisti di musica e critici musicali, una delle maggiori interpreti del panorama internazionale di musica antica, cantando in molte opere liriche sia in Italia che in Europa e Stati Uniti, partecipando di fatto a oltre sessanta produzioni discografiche.

La sua estensione vocale ha reso ancora più maestosa la Chiesa di San Francesco, merito anche di una composizione che culla l’anima fino ad arrivare all’esaltazione e sublimazione dello spirito e vibrare all’unisono con le corde dei violini.

In un afflato ci si eleva per entrare nello spartito e nella religiosità in un’epoca oltre confine.

Questa è stata la bravura del soprano Roberta Invernizzi che al termine della sua esibizione, ha regalato un’interpretazione fuori programma al pubblico presente, duettando in un’opera del grande musicista Vivaldi insieme al contralto Francesca Ascioti.

Un’alchimia perfetta, una sinergia, passione e forza,che ha lasciato a bocca aperta il pubblico.

Domani alla Corte del Palazzo di Città a Locri alle 21 per il secondo appuntamento di Regine del Belcanto, assisteremo all’esibizione della calabrese Francesca Ascioti dove non mancheranno grandi emozioni e una bellissima sorpresa che ancora non vi sveliamo.