OPEN DAY L’Istituto alberghiero riapre le porte

Dopo il successo del primo Open Day, giorno 29, 30 e 31 Gennaio 2020, dalle ore 9 alle ore 15, si aprono nuovamente le porte dell’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri; in particolare, nel plesso del triennio di Siderno (che presto ospiterà tutte le classi) è possibile visitare i sei laboratori di cui dispone: due tradizionali e uno innovativo di enogastronomia (di recente inaugurazione, fornito di cucina ad induzione e di RONNER per la cottura a sottovuoto e a bassa temperatura), uno di pasticceria, uno di sala/vendita e uno di accoglienza), con servizio di segreteria per le iscrizioni online. Quattro indirizzi professionalizzanti, dopo il biennio comune di enogastronomia e ospitalità alberghiera: Enogastronomia, Pasticceria, Servizi di sala e di vendita e Accoglienza turistica. Il Dirigente Scolastico, prof. Carlo Milidone, i docenti e gli educatori del Convitto maschile presenteranno la ricca offerta formativa della scuola, curricolare ed extracurricolare, sviluppata anche attraverso la partecipazione degli studenti a kermesse e concorsi, arricchita da viaggi d’istruzione, nonché da partenariati strategici sia per studenti che docenti in Europa. Vi ringrazio anticipatamente.Cordialità.

prof. Cinzia Lascala

Funzione Strumentale Area 1

GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ PTOFIPSSA

"Dea Persefone" Locri